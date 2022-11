L’occident veut aider l’Afrique à mieux faire face au changement climatique. Pour cela, une aide d’un milliard d’euros sera consacrée à cette fin. C’était hier mercredi 16 novembre 2022, que la Commission européenne a révélé l’information au cours de la conférence sur le climat, la COP27. Selon une annonce de Frans Timmermans, chef de la Commission européenne l’Union européenne (UE) et quatre autres Etats membres à savoir : le Danemark, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France verseront ensemble un milliard d’euros à l’Afrique pour l’aider à s’adapter au changement climatique.

Mobiliser la finance sur la question du climat

A en croire les détails fournis par le président de la Commission européenne, cette somme d’argent servira à collecter les informations sur les risques climatiques, à aider à mobiliser la finance sur le climat, ou encore à consolider des systèmes d’alerte afin de prévenir les populations d’une catastrophe imminente. Par ailleurs, une partie du milliard d’euros qui sera versé ira en direction des pertes et préjudices déjà subis par l’Afrique. Concernant ces dommages, l’UE a fait savoir que 60 millions d’euros seront dédiés aux dommages déjà subis par le continent.

Pour rappel, la 27e Conférence des parties sur le climat se tient en Afrique. Les enjeux de la conférence des Nations-Unies sur le climat pour les pays africains sont entre autres faire entendre la voix de l'Afrique, les énergies, l’adaptation, dispositif de pertes et préjudices et le financement. Près de 200 pays sont réunis à Sharm-el-Sheikh, en Egypte, dans le but de donner un souffle nouveau à la lutte contre le réchauffement climatique. A l’ouverture de la COP, Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est exprimé : « Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique, avec le pied toujours sur l'accélérateur », a-t-il vu.