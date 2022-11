Un drame s’est récemment produit aux États-Unis. En effet, deux avions datant de la seconde guerre mondiale ont eu un accident durant un spectacle. Selon les informations de la presse américaine, il y a eu collision en plein vol entre un bombardier Boeing B17 Flying Fortress et un chasseur Bell P-63 KingCobra, dans l’après-midi du samedi 12 novembre 2022. Suite à la collision, les deux avions se sont écrasés sur le petit aéroport Dallas Executive, dans l’Etat du Texas. Le chasseur peut transporter une personne, tandis que le bombardier peut transporter entre quatre et cinq personnes. D’après un élu local, six personnes sont décédées dans cet accident.

Aucun spectateur blessé

Sur Twitter, l’élu à la tête du comté de Dallas, Clay Jenkins a écrit que : « selon le médecin légiste du comté de Dallas, il y a un total de six décès de l'accident d'hier au spectacle aérien Wings over Dallas ». Il a par la suite ajouté que : « les autorités vont continuer de travailler aujourd'hui sur l'enquête et sur l'identification des personnes décédées ». L’information du crash a été confirmée dans un communiqué par le régulateur de l’aviation, la FAA. Toujours sur le réseau social de l’oiseau bleu, le maire de la ville de Dallas, Eric Johnson a écrit qu’« aucun spectateur ou personne se trouvant au sol n'a été blessé ». Au nombre des personnes décédées se trouve notamment deux militaires à la retraite.

Dans la soirée du samedi, Le syndicat de pilotes Allied Pilots Association a indiqué que deux de ses membres à la retraite, qui se trouvaient dans le bombardier B17, sont morts. Dans un communiqué, il a déclaré : « Nos pensées vont à leurs familles, leurs amis, leurs collègues passés et actuels ». Rappelons que cet accident intervient plusieurs mois après un autre crash aux USA, dans lequel deux Français sont morts. Il s’agissait d’un avion de tourisme. Selon les précisions apportées sur le drame, les victimes à bord de l’appareil survolaient le lac Powell, à l’ouest des États-Unis. L’appareil qui avait rencontré quelques problèmes techniques au cours du parcours avait percuté la surface de l’eau.