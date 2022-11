Soupçonnés de préparer l’attaque contre une banque béninoise par son système informatique, l’ancien député du parti Force Clé, Désiré Vodonou et deux de ses complices ont été interpellés depuis la semaine dernière par les forces de l’ordre. En garde à vue à la Brigade économique financière (Bef) depuis quelques jours, les mis en cause dans l’affaire de « casse de banque » ont été présentés ce vendredi 04 novembre 2022 au siège de la haute juridiction à Porto-Novo au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Mario Mètonou.

Auditionnés par le procureur spécial de la Criet, l’ancien député du parti Force Clé, Désiré Vodonou et les deux suspects ont été placés sous mandat de dépôt en attendant que la date de leur procès ne soit fixée. Selon Frissons Radio, les trois accusés sont poursuivis pour « accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie, blanchiment de capitaux ».

Il faut préciser que les deux complices de l’ancien député du parti Force clé sont un Sénégalais et un banquier béninois. Signalons également qu’en dehors de Désiré Vodonou, du Sénégalais et du banquier béninois, ils ont fait venir un informaticien tanzanien, impliqué lui aussi dans cette affaire de « casse de banque » au Bénin qui, quant à lui, a pris la clé des champs.