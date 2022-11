Le portugais Cristiano Ronaldo a réagi après la polémique due à sa propre interview avec Piers Morgan. Présent en conférence de presse d'avant-match, la star du football a été appelée à réagir à sa récente sortie. CR7 est resté droit dans ses bottes et ne regrette rien de tout ce qu'il a déclaré. Il a à nouveau méprisé les réactions des dirigeants de Manchester United qui n'ont pas apprécié ses déclarations. Le quintuple ballon d'or n'est non plus pas inquiét concernant le spectre de sanctions qui planent sur lui.

Cristiano Ronaldo n'a pas varié ses opinions qu'il a exprimées lors de son interview avec Piers Morgan. Alors qu'il n'était pas prévu qu'il soit présent en conférence de presse, le capitaine du Portugal a débarqué. Face aux médias, le quintuple ballon d'or ne corrige rien de ses propos et reste sur la même ligne. Il déclare qu'il est libre de s'exprimer quand il le veut. "Le timing est toujours le timing. De votre côté, il est facile de voir comment nous pouvons choisir les moments opportuns. Parfois vous écrivez des vérités, parfois vous écrivez des mensonges. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que les autres pensent. Je parle quand je le veux. Tout le monde sait qui je suis, ce en quoi je crois"

Sur la question des conséquences de sa sortie médiatique dont une éventuelle exclusion de Manchester United, Cristiano Ronaldo ne semble pas inquiet. Il affirme qu'il a un mental fort pour faire face à toutes les épreuves. Il s'inquiéte plutôt pour ses coéquipiers qui sont souvent amenés à se prononcer sur lui. La star appelle les journalistes à ne plus les importuner sur des sujets qui ne les concernent pas directement. Cristiano Ronaldo participe à sa cinquième coupe du monde en 2022 avec la sélection portugaise.