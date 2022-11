Jennifer Aniston n'est plus à présenter. La vedette de Hollywood est considérée comme l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Elle est connue pour avoir joué dans certains films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. L'ancienne compagne de Brad Pitt vient d'être frappée par une bien triste nouvelle. En effet, son père John Aniston est décédé à l'âge de 89 ans ce vendredi 11 novembre, une date qui coïncidait avec la Journée des anciens combattants. John Aniston était une vedette du petit écran qui a servi au sein de la marine americaine.

Il fut l'une des stars de la série télévisée, "des jours et des vies" pour avoir interprété le rôle de Victor Kiriakis. Né en Grèce, John Aniston a par la suite émigré aux Etats Unis avec sa famille. Il fera une grande partie de son enfance en Pennsylvanie. Avec près de 58 saisons, la série "des jours et des vies" a marqué de nombreuses générations de téléspectateurs américains et John Aniston restera gravé dans les esprits avec son rôle de Victor Kiriakis. En tout et pour tout, John Aniston est apparu dans plus de 2000 épisodes "des jours et des vies" En juin dernier, il avait été honoré aux Daytime Emmys par le Lifetime Achievement Award pour l'ensemble de son œuvre dans "des jours et des vies".

Jennifer Aniston fut profondément marquée par la mort de son papa, son guide, celui qui lui a donné le goût pour le petit écran. Sur son compte Instagram, la vedette de la sitcom "Friends" a livré un formidable message pour honorer son défunt père. "Cher papa… John Anthony Aniston. Tu étais l'un des plus beaux humains que j'ai connus. Je suis si reconnaissante que tu sois parti t'envoler dans les cieux en paix et sans douleur. Ce numéro aura à jamais une signification encore plus grande pour moi. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. N'oublie pas de me rendre visite." a écrit Jennifer Aniston.