L’ex-compagne de l’ancien footballeur Didier Drogba a été victime d’un cambriolage qui lui aura coûté 200.000 euros d'affaires de luxe. L’information a en effet été rapportée par RTL qui précise que les affaires et objets de luxe étaient dans le box d'un garde-meuble sécurisé des Hauts-de-Seine. Suite à sa séparation d’avec l’ancien footballeur, Lalla Diakité a pris la décision de stocker ses effets dans le box de la société Shurgard.

Il s’agissait d’une dizaine de valises et sacs de grande marque bourrés de vêtements et chaussures de luxe. Le média indique que le vol a visiblement été effectué par des gens qui maîtrisent les lieux. Dans un premier temps, les hors-la-loi se sont introduits dans le garde-meuble grâce à des codes personnels de clients. Ces codes ont l’avantage de permettre un accès permanent aux locaux. Le voleurs ont par la suite fracturé une issue de secours puis le cadenas du box.

Des objets de marque emportés

Au total, cette opération de cambriolage aura permis aux voleurs de se tirer avec six valises Vuitton, une malle Vuitton, un sac du même couturier. Ils sont également partis avec plusieurs autres valises et sacs bourrés de vêtements et de chaussures de luxe. Certaines affaires venaient achetées par l’ex-épouse de l’ancien joueur ivoirien pour être utilisées en hiver. Notons, que cette affaire révèle le véritable visage d’autres cambriolages de box loué par la société dans les Hauts-de-Seine.