Elon Musk fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. L'homme le plus riche du monde a fini par racheter le réseau social Twitter après plusieurs mois d'imbroglio. Dans la foulée du rachat, Musk a annoncé un certain nombre de mesures pour révolutionner le fonctionnement du réseau social. Au cours d'une récente conférence d'affaires en prélude du sommet du G20 à Bali (Indonésie), le patron de Tesla s'est exprimé sur son rythme de travail "infernal". Il avouera travailler tous les jours du matin au soir et que la charge de travail a augmenté depuis l'acquisition de Twitter.

Le milliardaire américain assistait à la réunion par visioconférence. Elon Musk a indiqué que ces deux principales entreprises, SpaceX et Tesla vont grandement contribuer à façonner l'avenir de l'humanité. Outre ces sociétés, il possède également Neuralink, une société de puces cérébrales, mais également Boring Company une société de tunneling ou encore récemment Twitter. Une charge de travail monstre pour l'homme qui est le plus riche humain vivant à l'heure actuelle. Concernant sa récente acquisition de Twitter, il a averti ses employés d'un risque de faillite après le départ de plusieurs annonceurs.

« Désolé que ce soit mon premier e-mail à toute l'entreprise, mais il n'y a aucun moyen d'édulcorer le message. Sans revenus d'abonnement importants, il y a de fortes chances que Twitter ne survive pas au ralentissement économique à venir », a mentionné le nouveau patron de Twitter dans un courrier adressé à tous ses employés. Plusieurs fois critiqué pour son management, Elon Musk n'aura pas échappé à la règle lors de son acquisition de la plateforme.