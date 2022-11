Le crâne de Marie-Thérèse Bonfanti recherchée depuis 36 ans vient d’être retrouvé. En effet, en 1986, l’histoire de la disparition de la jeune femme avait secoué les habitants d'Isère, un département français. Au moment des faits, la police avait effectué des recherches pour la retrouver mais en vain. Elle s’est alors résolue à se pencher sur la piste criminelle mais pendant deux ans, toutes les possibilités explorées ont été infructueuses. L’affaire classée sans suite a été relancée et le 26 octobre passé, les enquêteurs ont identifié un crâne humain qui s’est avéré être celui de la jeune femme portée disparue. Le parquet de Grenoble a confirmé cette découverte ce lundi 28 novembre.

Selon les informations rapportées par franceinfo, le principal suspect épinglé a révélé aux spécialistes en charge de l’affaire Marie-Thérèse Bonfanti, l’endroit où il avait enterré le corps. Mais c’est à 65m de là que le crâne humain a été retrouvé. Un échantillon a ensuite été prélevé et mis en examen et le résultat du test d’ADN confirme les soupçons. Et pour cause, le profil génétique retrouvé correspond à celui de Marie-Thérèse Bonfanti indique dans un communiqué, Eric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble.

Un crime reconnu tardivement

Pour rappel, c’est en mai 1986 que la victime alors âgée de 25 ans est partie livrer des journaux mais n’est plus jamais revenue. Son sac à main a été retrouvé dans sa voiture garée, la portière ouverte avec les clés sur le contact. Un homme a été soupçonné puis placé en détention pour enlèvement, séquestration et meurtre. Il sera relâché pour faute de preuves mais a fini par avouer son crime des décennies plus tard c’est-à-dire en mai 2022.