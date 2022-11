La République populaire de Chine compte aider les pays les moins développés à accélérer leur développement. L'empire du milieu a décidé de lever tous les tarifs douaniers sur la quasi-totalité des importations en provenance du Bénin et de neuf autres pays à travers le monde. Il s'agit du Burkina Faso, du Lesotho, de la Guinée Bissau, de Sao Tomé et Principe, de la Zambie, de l'Afghanistan, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Malawi. C'est le site Chine Magazine qui rapporte l'information. Il y aura plus précisément un traitement tarifaire nul sur 98% des biens imposables en provenance de ces pays dès le 1er décembre 2022.

Pour la "construction d'une économie mondiale ouverte"

La "décision est favorable à une ouverture avec des résultats gagnant-gagnant, à la construction d'une économie mondiale ouverte, tout en aidant (bien entendu) les pays les moins développés à accélérer leur développement" indique le comité du Tarif douanier du Conseil des Affaires d'Etat chinois, selon la même source. En ce qui concerne le Bénin, inutile de rappeler que les relations entre Cotonou et Pékin sont très bonnes. Le gouvernement de Patrice Talon a jeté son dévolu sur les entreprises de l'empire du milieu pour la réalisation de plusieurs projets domestiques, notamment la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale à Porto-Novo.

Le 29 décembre 2022, la Chine et le Bénin fêteront les 50 ans de la signature de l'accord de rétablissement leurs relations diplomatiques suspendues en 1966, sous la présidence du Général Christophe Soglo. Ces relations ont donc été rétablies le 29 décembre 1972 sous le Général Mathieu Kérékou. Le militaire avait pris le pouvoir cette année-là, mettant fin à l'instabilité politique dans le pays. Comme le Bénin et les neuf pays, d'autres nations pourront bénéficier prochainement de la mesure annoncée par Pékin pour le 1er décembre 2022, En effet, le gouvernement chinois entend l'étendre à l'ensemble des pays les moins développés ayant des relations diplomatiques avec lui.