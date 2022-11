Au Mexique, un fait totalement improbable s’est produit au niveau d’un centre de soin. Lors d'un accouchement, les médecins ont été surpris de voir une excroissance rare chez le bébé. En effet, ils ont repéré une queue d’une longueur de 5,7 cm "douce", "couverte de peau et de poils fins" et dotée d’un bout "pointu. Les médecins ont rapporté ce fait incroyable dans la revue du Journal of Paediatric Surgery Case Reports. La fillette est née par césarienne, l'accouchement a été supervisé par un spécialiste du nom de Josue Rueda selon le Dailymail.

Le docteur a affirmé dans le Journal of Paediatric Surgery Case Reports qu’il s’agit du premier cas jamais enregistré au Mexique. Quel dysfonctionnement métabolique est la cause de cette naissance incroyable ? Qu’est-ce qui est la cause de l’apparition de la petite queue ? Pour le moment les médecins sont dans l’incapacité de donner une réponse claire d’autant plus que le bébé est né à terme et que la maman n’a eu aucune complication au cours de sa grossesse. La femme n’est pas à son premier accouchement puisqu’elle a déjà un fils qui n’a pas connu ce genre de troubles. D’après les informations des médecins, la queue dépassait à l’extrémité de son coccyx et la base avait une légère inclinaison vers la gauche.

Dans une déclaration, l’équipe qui a réalisé la césarienne a affirmé : "La structure était souple, recouverte de peau et de fins poils, elle pouvait être déplacée passivement sans douleur, mais ne présentait aucun mouvement spontané". Les tests réalisés sur le bébé n'ont rien montré d'alarmant. Les tests cérébraux, cardiaques, auditifs et urinaires sont tous normaux. Diverses hypothèses scientifiques peuvent expliquer l'apparition de la queue chez le nouveau-né, mais pour le moment les médecins sont toujours dans les analyses. Rappelons qu'il y a des millions d'années, l'être humain possédait une queue avant que celle-ci ne commence à disparaître avec le processus de l'évolution. Dans de nombreuses cultures, les queues humaines sont considérées comme sacrées et font l'objet d'un culte.