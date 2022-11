La guerre russo-ukrainienne est toujours au cœur de l'actualité internationale. Le conflit qui a débuté au mois de février est au centre de toutes les attentions. Ces dernières semaines, une série d'évènements est venue donner un autre visage au conflit. On peut citer par exemple la perte de la ville stratégique de Kherson par les forces russes et la réplique du Kremlin avec le bombardement de villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev. Cette escalade a fait croire à de nombreux spécialistes que la guerre entre la Russie et l'Ukraine allait entrer dans une nouvelle phase.

Les différents alliés de la Russie et de l'Ukraine mettent également les bouchées doubles pour renforcer leurs soutiens. C'est le cas de la CIA avec l'Ukraine qui semble vouloir apporter un soutien officieux au pays. David Marlowe, le directeur des opérations de la CIA, a récemment déclaré que l'agence est prête à recruter des ressortissants russes mécontents de la politique de Vladimir Poutine. Vu que le conflit russo-ukrainien ne fait que s'enliser, la CIA pense qu'il s'agit du meilleur moment pour enrôler de probables dissidents au régime de Poutine. C'est le Wall Street Journal qui a rapporté les propos du chef de la CIA qui s'est exprimé face à diverses personnalités au cours d'une rencontre de haut niveau à l'université George Mason. "Nous cherchons dans le monde entier des Russes qui sont aussi dégoûtés par cela (politique de Poutine) que nous le sommes, car nous sommes ouverts aux affaires". Qu'est ce que le chef de la CIA veut laisser entendre par "Nous sommes ouverts aux affaires" ?

Est ce à dire que la CIA est prête à faire certaines concessions pour les ressortissants russes en échange d'informations qui pourraient fragiliser le Kremlin ? Le Wall Sreet Journal n'est pas entré dans certains détails mais l'hypothèse semble probable. Présentement, la Russie et l'Ukraine se donnent coup pour coup en s'assurant de ne pas franchir la ligne rouge. Chacun des belligérants pourra compter sur le soutien de ses alliés. Alors que les soutiens de Moscou se comptent sur le bout des doigts, l'Ukraine quant à elle bénéficie de l'assistance sans faille du monde occidental avec, en tête, les États-Unis. Washington pèse de tout son poids pour soutenir l'allier ukrainien.