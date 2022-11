Une kényane de 21 ans a épousé un homme de 61 ans et s'affiche fièrement avec lui sur les réseaux sociaux. Elle a fait plusieurs vidéos sur Tiktok et Instagram où elle s'explique sur son choix. La jeune Vanessa pense que l'amour n'a pas d'âge. Le prince charmant de la jeune tiktokeuse est un américain qui s'appelle Brad. Les deux sont en couple depuis un an. Vanessa s'en est servie pour donner ses conseils aux autres femmes où elle leur demande de ne pas considérer l'âge dans une relation.

Vanessa a publié plusieurs stories et vidéos sur les réseaux sociaux en compagnie de son conjoint. On y voit clairement une différence de génération. L'homme a cheveux blanchis est visiblement dans le troisième âge alors qu'elle présente l'aspect d'une jeune fille sortie fraîchement de l'adolescence. Et comme on pouvait s'y attendre, Vanessa n'a pas caché l'écart d'âge entre les deux, l'homme qui partage sa vie depuis un an est âgé de 61 ans. De son côté, elle est seulement âgée de 21 ans soit 40 ans d'écart. Mais la jeune femme s'y sent bien. "Mesdames, rappelez-vous toujours que lorsque vous aimez quelqu'un, l'âge n'a pas d'importance. L'amour, c'est l'amour", a-t-elle mis en légende sur une vidéo.

L'âge n'a pas d'importance, a clamé Vanessa en affichant son conjoint qui pourrait être son grand-père. Mais la voilà mariée à l'homme. Elle s'est muée en conseillère sur son compte Tiktok Vannybrad. Elle demande aux femmes d'aller chercher l'amour et de ne pas se soucier de l'âge lors d'une séance de questions-réponses le jeudi 24 novembre 2022. Elle n’est pas la première dans ce cas. Plusieurs couples ont une bonne différence d’âge aussi importante.