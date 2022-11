Le Bénin participe à la Conférence mondiale de l'Organisation mondiale du Tourisme (OMT) qui se déroule actuellement à Lagos au Nigéria. C'est le ministre du tourisme Jean-Michel Abimbola qui représente le pays. L'autorité a exposé les avancés du Bénin dans le secteur. Il estime que les "politiques publiques " doivent "intégrer la culture non pas comme une simple curiosité mais plutôt comme un levier de la transformation structurelle des économies". Jean-Michel Abimbola intervenait dans le panel 1 aux côtés de ses pairs. Ce panel animait la discussion sur le thème: "Associer le tourisme et la culture". Pour le ministre béninois, environ 40% des touristes internationaux sont principalement motivés par les expériences liées à la culture selon l"OMT.

"Générer plus de 700.000 emplois, améliorer les recettes et la contribution du tourisme au PIB "

Près de 50 millions d'emplois sont créés par les industries culturelles et créatives dans le monde soit 6,2% du total d'emplois dans le monde et 3,1% du PIB mondial d'après l'Unesco. Mais pour parvenir à une industrie touristique viable et tirer profit de tout ce potentiel, Jean-Michel Abimbola pense que les gouvernants se doivent de mettre à niveau toutes les infrastructures. Ce qui permettra aux touristes d'avoir accès aux services vitaux de base notamment l'eau, l'électricité, l'internet et les soins de santé de qualité. Pour lui, c'est ce que fait le Bénin. "Le gouvernement du Président Patrice Talon a donc bien vu en alliant culture, art et tourisme pour atteindre à l'horizon 2030 le seuil de deux millions de touristes par an et générer plus de 700.000 emplois, améliorer les recettes et la contribution du tourisme au Produit Intérieur Brut et profiter du statut "d'infuseur" du tourisme (transport, artisanat) pour impacter positivement la vie de la population locale" a déclaré le ministre béninois du tourisme.

Jean Michel Abimbola était entouré du ministre de la culture du Nigéria, Alhaji Lai Mohammed, de son collègue du tourisme de la Côte d'Ivoire Siandou Fofana et du Commissaire du département de développement Humain de l'Uemoa Mamadu Serifo Jaquité. Il a pour finir suggéré aux participants, le renforcement de l’axe UNESCO-OMT sur les enjeux de consommation culturelle et d'attractivité touristique ; la mise en place d’un cadre d’action visant à renforcer le rôle du secteur privé dans l’économie culturelle et touristique et la mise en œuvre des initiatives pouvant permettre de créer ou d’améliorer des produits touristiques de qualité grâce au patrimoine matériel et immatériel. Le sommet qui prend fin ce mercredi 16 novembre 2022 à Lagos au Nigéria connaît également la présence effective du Secrétaire général de l'Organisation Mondiale du Tourisme.