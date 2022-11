Dans le treizième numéro de « La lettre du Président » paru dimanche 20 novembre 2022, le Président Joseph Djogbénou est revenu sur le Code électoral et ses insuffisances actuelles révélées lors du dépôt des candidatures pour les élections législatives actuelles et aborde la question de son éventuelle relecture. Initiée afin d’entretenir une communication franche, sincère et directe avec ses militants, « la lettre du Président » permet au Président Djogbénou de s’entretenir régulièrement avec ses militants. Dans « la lettre au Président » numéro 13 publié hier, le Président Djogbénou adresse ses félicitations aux 1962 candidats venant des sept partis politiques retenus pour cette compétition électorale.

Aussi ne manque-t-il pas d’appeler les uns et les autres à répondre aux attentes légitimes des citoyens par des débats politiques de qualité. Pour que la marche du développement entamée par le Bénin ne soit pas inversée, il invite l’élite politique à « éveiller l’électeur à cette nécessité d’élire, au-delà de la personne des candidats, les Partis Politiques en cohérence avec les ambitions politiques de notre pays ». Dans cette même lettre, Joseph Djogbénou aborde la question du Code électoral dont certaines dispositions ont été la cause des difficultés rencontrées par tous les partis politiques dans la conception de leurs dossiers de candidatures.

« Certes, l’application du Code électoral lors de la présente phase vient d’en révéler quelques incertitudes auxquelles il est nécessaire de mettre fin. L’Union Progressiste le Renouveau s’engage avec la même énergie politique à soutenir les corrections appelées », affirme le Président du parti. Il s’agit d’un appel à la relecture du Code électoral afin d’assouplir certaines dispositions qui se sont révélées chrysogènes pour la compétition et la cohésion politique. Voté en 2018, ce code électoral a été amendé déjà en 2019 après le dialogue national mais présente toujours des dispositions jugées trop rigoristes.