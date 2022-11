Longtemps attendue, la liste des candidats du parti les démocrates est enfin connue. Le parti a dévoilé finalement à Porto-Novo ce lundi 21 novembre 2022 la liste des 218 candidats qui défendront les couleurs de cette formation politique de l’opposition aux prochaines élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. Sur la liste publiée par Les Démocrates, on note l’absence entre autres de Guy Dossou Mitokpè, Nadine Okoumassou, de Nourou-Dine Saka Saley, de Claude Djankaki . Mais on note, quand même, la présence remarquable sur cette liste de Eric Houndété, président dudit parti, des vices- présidents, Basile Léon Ahossi, Nourénou Atchadé.

Avec la publication de cette liste, c’est la fin d’un suspense qui a tenu en haleine depuis plusieurs jours les Béninois, les militants et sympathisants du parti Les Démocrates. Il faut rappeler que le parti Les Démocrates a dû sa participation à ces élections législatives de 2023 grâce à la décision rendue par la Cour constitutionnelle le jeudi 17 novembre 2022 après le recours de cette formation politique contre la Direction générale des impôts (DGI). Ce qui reste désormais aux responsables et militants de la plus grande formation politique de l’opposition est de se mettre résolument au travail afin de prouver à la face du monde de quoi elle est capable sur l’échiquier politique béninois. (Lire l’intégralité de la Liste)

Cliquez sur X pour agrandir le visuel, vous pouvez ensuite utiliser le zoom pour faciliter la lecture



