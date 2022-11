C’est le 02 novembre dernier que la Céna a clôturé le dépôt des dossiers de candidatures pour le compte des législatives de 2023. Au total 8 partis politiques ont pu enregistrer leurs candidatures. Il s’agit notamment de l’Union Progressiste, le Renouveau, de la FCBE et du Bloc Républicain. On connait depuis quelques heures les candidats présents sur ces différentes listes. Sur celle du Bloc Républicain , il y a la présence remarquée de l’actuel ministre du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané avec pour suppléant Assan Seibou.

Aurélie Adam Souley, Hervé Hêhomey et Salimane Karimou

On remarque aussi le nom d’Emmanuel Golou sur cette liste. Emmanuel Golou, rappelons-le, est l’ancien président de ce qui s’appelait alors Parti Social Démocrate (PSD), créé par Bruno Amoussou. Ce dernier a perdu il y a quelques mois, la présidence du parti Union Progressiste, qui allait devenir plus tard, Union Progressiste, le Renouveau suite à sa fusion avec le Parti du Renouveau Démocratique. Cette formation politique est dirigée par l’ex-président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbénou. Les autres noms connus qu’on retrouve sur cette liste, sont ceux des ministres Aurélie Adam Souley Zoumarou, Samou Seidou Adambi, Hervé Hehomey et Salimane Karimou.

Rachidi Gbadamassi, bien présent sur la liste

La première est l’actuelle ministre de l’économie numérique et le second, ministre des mines et de l’eau. Les deux autres, sont respectivement ministre des travaux publics et ministre des enseignements maternel et primaire. Le député Rachidi Gbadamassi, ex-maire de la commune de Parakou est aussi présent tout comme Barthélémy Kassa, Janvier Yahouédéhou, Robert Gbian et autre Benoit Assouan Dègla. Armand Gansè, fait aussi son apparition sur cette liste, tout comme Francis Koto Gbian.