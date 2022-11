Ses soutiens s'attendaient à son positionnement sur les listes électorales. Il n'en est finalement rien. Guy Mitokpè ne sera pas sur la liste de départ pour les prochaines législatives. Dans un message publié sur la toile, il s'est adressé à ses soutiens. « Comme un certain nombre de mes camarades, je n'ai pas été positionné, et donc, je ne serai pas candidat aux prochaines élections législatives de janvier 2023... Je sais et je comprends parfaitement votre tristesse, votre déception, voire même votre colère... Je voudrais cependant vous appeler à la compréhension. Je voudrais vous appeler à ne choisir ni le camp de la colère, ni le camp de la déception...»

Message de Guy Mitokpè à ses soutiens

Chers Compatriotes, militantes et militants du Parti "Les Démocrates ", chers amis (es) de l'Honorable Guy MITOKPE, Je voudrais avant toute chose vous dire mes sincères félicitations pour l'obtention du récépissé définitif dans le cadre de la participation de notre Parti aux prochaines élections législatives de janvier 2023. Je voudrais aussi et surtout rendre un hommage mérité à tous les dirigeants du Parti "Les Démocrates " et plus singulièrement au Président du Parti, l'Honorable Eric HOUNDETE, pour son sens élevé de la gestion de notre organisation commune.

La détermination et l'engagement de notre peuple à un retour aux valeurs des pères fondateurs de notre démocratie, sont plus que jamais annoncés... Les clameurs populaires, les danses, les pleurs de joie à l'annonce de l'obtention de notre récépissé définitif sont l'expression populaire d'un peuple qui attend pour trancher en faveur de la justice, en faveur des opprimés, et en faveur des laissés-pour-compte.

Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages de félicitations, des messages de soutien non seulement pour l'obtention du précieux récépissé définitif, mais surtout pour mon probable positionnement dans la 16ème circonscription comme candidat... Hélas ... Comme un certain nombre de mes camarades, je n'ai pas été positionné, et donc, je ne serai pas candidat aux prochaines élections législatives de janvier 2023... Je sais et je comprends parfaitement votre tristesse, votre déception, voire même votre colère... Je voudrais cependant vous appeler à la compréhension. Je voudrais vous appeler à ne choisir ni le camp de la colère, ni le camp de la déception...

Les régimes peu démocratiques que nous connaissons dans la sous-région ont parfois les mêmes pratiques. Avant notre pays, c'était le pouvoir sénégalais qui avait tout mis en œuvre pour fragiliser l'opposition sénégalaise en mettant en difficulté la liste des candidats de l'opposition. L'opposition avait le choix entre abdiquer (ce qui ferait l'affaire du pouvoir sénégalais), ou bien se retrousser les manches et partir aux élections avec une liste de candidature de l'opposition fracassée, fragilisée et affaiblie...

Les responsables de cette opposition du Sénégal ont fait le judicieux pari de ne pas abdiquer malgré la fragilisation de leurs listes. Cette opposition sénégalaise est allée à cette élection et elle l'a gagnée... La fragilisation de notre liste par le régime Talon et le chant des sirènes animé et entretenu par celui que vous connaissez, ne doivent aucunement nous distraire. Nous allons gagner largement les prochaines élections législatives de 2023. La coupe du monde de football vient de démarrer et les deux meilleurs joueurs du monde choisis en cette année 2022 (Karim BENZEMA et Sadio MANE), ne pourront pas participer à la plus grande fête du football mondial qui se déroule curieusement dans la même périodicité que nos élections législatives (chaque 4 ans), pour cause de blessure... Mais cela n'empêchera pas leur équipe respective (la France et le Sénégal), de donner le meilleur d'elles-mêmes... Les raisons de notre motivation sont plus fortes que les raisons de nos déceptions... Ne nous laissons pas distraire, allons à la rencontre de nos populations...

Nous vaincrons...

Je vous remercie

Guy Dossou MITOKPE

Membre du Parti "Les Démocrates "