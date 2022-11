A dire vrai, cette décision inattendue de la Cour Constitutionnelle, bien qu’elle a eu le mérite de redonner espoir à tous les militants du parti LD, apparaît comme un pain béni pour le Président Patrice Talon. Si elle offre aux Démocrates cette possibilité de participer au scrutin du 08 janvier, elle permet au chef de l’Etat de gagner quatre choses. Premièrement, elle lui permet de soigner son image au plan diplomatique. Deuxièmement, la décision permet d‘ augmenter le capital « crédit et confiance » de la Cour Constitutionnelle.

A partir de ce jour, plusieurs personnes commenceront à faire confiance à cette Cour. Cette décision a également une grande portée politique pour le chef de l’Etat. En effet, elle lui permettra d’évaluer ses lieutenants au cours d’une compétition électorale plus ouverte et plus discutée. A partir de cette élection, il pourra savoir ce que chacun vaut et ce que chaque parti le soutenant pèse sur l’échiquier politique national. Enfin, la décision de la Cour lui permet de voir compétir un parti démocrate un peu diminué par l’absence de quelques faucons du parti qui ne sont pas positionnés à cause du quitus fiscal. Qui, mieux que lui peut se réjouir de... Lire la suite dans le journal PDF