Il y a quelques jours, nous vous annoncions le décès subit de Vladimir Makei, ministre des affaires étrangères biélorusse. L'information qui avait suscité une vague des réactions dès la publication dans la presse internationale continue de faire réagir certaines personnalité. Leonid Nevzlin, un opposant russe, s'est récemment prononcé sur le sujet. A en croire, l'opposant au régime de Poutine, le numéro un biélorusse Alexandre Loukachenko craint d'être empoisonné. Il aurait même pris des mesures drastiques.

Alexandre Loukachenko craint pour sa vie. C'est ce qu'affirme un opposant russe du nom de Leonid Nevzlin qui cite des sources proches des services secrets russes. « La mort de Makei, essentiellement le deuxième homme [le plus important] de l'État, a provoqué la panique dans les milieux biélorusses. », aurait affirmé l'opposant qui poursuit « mais (...) Loukachenko est le plus secoué. Il a ordonné le remplacement de ses cuisiniers, de ses domestiques et de ses gardes. Les enfants de Loukachenko ont reçu une sécurité supplémentaire. Le dictateur ne fait confiance à personne. »