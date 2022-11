Le ministre béninois de la défense aime à le dire: la lutte contre les groupes armés (terroristes) nécessite les efforts conjugués des pays concernés. Le Bénin travaille dans ce sens avec plusieurs pays, notamment le Niger. Le chef d'Etat major général de l'armée nigérienne, le Général Saliou Modi était d'ailleurs à Cotonou en fin de semaine dernière. Au cours de son séjour de 48 heures qui a pris fin samedi, le militaire et sa délégation ont discuté des questions sécuritaires avec Fructueux Gbaguidi, le chef d'Etat major général des armées du Bénin. On n'en sait pas plus. Selon RFI, le Bénin et le Niger ont décidé de travailler à l'échange des renseignements en temps réel par les deux armées, et l'exploitation desdits renseignements de commun accord, mais aussi la formation des militaires des deux pays au combats en zones boisées.

Intensifier les opérations conjointes des deux côtés du fleuve Niger

D'après la même source, il est aussi prévu d'intensifier les opérations conjointes des deux côtés du fleuve Niger. Rappelons que la localité de Karimama située à la frontière entre le Bénin et ce pays voisin a été le théâtre d'attaques attribués à des groupes armés. En septembre dernier, des individus armés ont aussi attaqué un poste douanier à Malanville, une autre ville frontalière. Les autorités nigériennes disaient prendre des dispositions pour prévenir une attaque sur le sol nigérien dans cette zone. Le président de ce pays, lors d'une intervention publique avait accusé les djihadistes de se fournir en carburant et en logistiques, au Nigéria, pour traverser le Niger notamment par la frontière avec le Bénin et rejoindre le Mali.

Dans son discours, le numéro 1 nigérien a donc fait savoir que son pays prendrait des mesures pour prévenir ces attaques sur son sol. "C'est un partenaire commercial (Bénin) important et quand nous savons les agissements de ces forces, leurs velléités d'ouvrir des fronts de l'autre côté, nous sommes soumis, nous aussi de prévenir des évènements de ce genre" avait déclaré Mohamed Bazoum au micro de TV5 Monde. Notons que le chef d'Etat major général de l'Armée nigérienne a séjourné au Bénin avec le Colonel Issa Gabriel Roger, son chef des opérations.