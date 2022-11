La star de télé-réalité Marwa Merazka a profité d’une publication qu’elle a faite sur les réseaux sociaux pour dévoiler ce qui lui est arrivé alors qu’elle a essayé de faire une injection pour modifier la forme de ses lèvres. La jeune femme qui s’est illustrée par son rôle dans l’émission Les 50 sur W9 a développé une réaction allergique après l’opération. Selon les explications qu’elle a données dans la vidéo illustrée par des photos d’elle, l’objectif de l’opération était de revenir à la forme initiale de ses lèvres avant l’injection.

"Je n'ai pas dormi de la nuit"

Quelques heures seulement après l’opération, la jeune femme confie ne plus se reconnaître. «Je n’ai pas dormi de la nuit, j’avais trop peur. Le lendemain, je me rends aux urgences. J’ai appris que j’étais allergique à ce produit. Mon corps ne l’a pas supporté. J’ai toujours été allergique aux guêpes, au soleil… », a-t-elle confié à ses abonnés sur Instagram. « Quand j’étais plus jeune, j’avais fait des injections aux lèvres et j’aimais plus trop (…) Du coup, je voulais enlever mes injections car ma lèvre du bas n’était pas du tout symétrique à celle du haut », détaille-t-elle également.

Une sensibilisation?

Elle n’a tout de même pas manqué de faire remarquer qu’avant l’opération, elle aurait été prévenue d’éventuels effets secondaires. Selon ce qui lui avait été dit, ses lèvres pourraient juste gonfler. Aussi, au départ, la modification intervenue au visage après l’opération ne l’avait pas inquiété. Même si aujourd’hui, elle est hors de danger, la jeune femme confie avoir frôlé la catastrophe. Cette sortie a vivement été saluée par certaines personnes qui estiment qu'elle aura le mérite de sensibiliser.