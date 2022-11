Au Bénin, les régions du Nord ont connu depuis fin 2021, des attaques attribuées à des groupes djihadistes venus des pays limitrophes. Entre septembre et octobre 2022, Karimama, une commune de l’Alibori a été victime des forfaits de ces groupes armés. Kandi aussi est sur le qui-vive depuis qu’une supposée lettre de menace a été retrouvée sur la porte d’une école de cette commune. Les autorités béninoises ont depuis déployé dans ces deux communes des militaires, des policiers, mais aussi des soldats de la garde nationale.

La garde nationale patrouille de jour comme de nuit

L’objectif visé est de sécuriser ces deux localités et ramener la quiétude chez les populations. Selon le quotidien de service public La Nation, les éléments de la garde nationale, patrouillent de jour comme de nuit à Karimama. Les militaires sont donc présents. Le collège de la localité a repris ses activités pédagogiques. A Kandi aussi, l’école est surveillée par les militaires et policiers déployés sur le terrain. Surtout après la découverte de cette prétendue lettre de menace.

Les responsables d’écoles et responsables administratives ont fait de leur mieux pour rassurer les apprenants, parents d’élèves et enseignants. Le Bénin partage ses frontières avec des pays comme le Niger , le Burkina Faso et le Nigéria. Des pays où les terroristes ont eu le temps de s'installer. Le Togo un autre pays frontalier avec le Bénin est aussi confronté à la menace terroriste. L'environnement régional n'est donc pas rassurant.