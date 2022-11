Agé de 35 ans, Lionel Messi va probablement jouer sa dernière Coupe du Monde cette année. Le génie argentin est dans une forme étincelante cette saison avec le Paris Saint Germain. Il empile les buts et le club en est satisfait d’autant plus que la saison dernière, le septuple ballon d’or n’était que l’ombre de lui-même. Les dirigeants du PSG aimeraient prolonger pour quelques années encore le contrat de l’argentin qui prend normalement fin en 2023. En effet, le joueur avait signé pour deux ans plus une année en option, en venant à Paris.

Une mission confiée à Luis Campos

S’il activait cette année optionnelle, Messi serait alors lié au PSG pour les deux prochaines années. Le club de la capitale veut le garder jusqu’en 2025 et pour cela les grandes manœuvres ont commencé. Le PSG aurait confié ce dossier à Luis Campos, son conseiller football. Ce dernier aurait pour mission de convaincre le génie argentin de signer très rapidement ce nouveau contrat. Et celui-ci devrait tout au moins durer 2 ans selon La Gazetta dello Sport, le quotidien sportif italien. Si le PSG réussit à conserver sa superstar pour deux ans encore, cela ne va certainement pas ravir le FC Barcelone qui selon la presse catalane souhaite son retour au club.

L’actuel président Joan Laporta et le coach Xavi aimeraient bien revoir la Pulga sous la tunique Blaugrana, le seul club dans lequel il a tout gagné dans sa carrière. Le joueur va certainement se prononcer sur son avenir après la Coupe du Monde. Tout pourrait donc dépendre de l'issue de ce tournoi. Une issue favorable hisserait ce joueur au niveau d'une autre légende en Argentine: Diego Armando Maradona, décédé en 2020.