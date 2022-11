Après les accusations, les appels à l'apaisement semblent se multiplier du côté de l'OTAN. « L’incident a été probablement causé par un missile de système ukrainien de défense antiaérienne tiré pour défendre le territoire ukrainien contre les missiles de croisière russes », a déclaré le patron de l’OTAN, Jens Stoltenberg après une rencontre à Bruxelles. Pour rappel, des missiles ont fait deux morts en Pologne après les tirs massifs de la Russie sur l'Ukraine. Dès le départ, la Russie a nié être impliquée dans cette attaque alors que Zelensky accusait directement Moscou.

Il y avait clairement un risque d'escalade avec l'OTAN. Risque que veulent à tout prix éviter les occidentaux mais aussi les russes. La réaction de certains pays de l'Otan et des médias occidentaux à la chute du missile en Pologne est scandaleuse, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. Il a également qualifié de "bacchanales" les accusations occidentales portées contre Moscou dans le cadre de cette situation.

"Nous avons constaté une réaction scandaleuse à cet évènement dans un certain nombre de pays de l'Otan et dans les médias. De soi-disant "consultations" de structures occidentales ont eu lieu, générant une nouvelle vague d'accusations infondées, qui se sont toutefois rapidement calmées. Nous considérons cette bacchanale comme une action délibérée engagée dans le cadre de la campagne antirusse autour de l'Ukraine menée en Occident", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur son site internet mercredi et relayé par Tass.