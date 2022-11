A 48 heures du coup d’envoi de l’édition 2022 de la coupe du monde au Qatar, les responsables de l’organisation ont prononcé une interdiction formelle de commercialisation de produits alcoolisés aux alentours des huit stades conçus pour la compétition. Par le canal d’un communiqué, l’instance internationale du football a apporté quelques précisions sur l’information. La Fifa indique notamment que la Bud Zero sans alcool serait la seule bière disponible pour les fans assistant aux matchs.

« Les autorités du pays hôte et la FIFA continueront de veiller à ce que les stades et les zones environnantes offrent une expérience agréable, respectueuse et agréable à tous les fans », a martelé dans un communiqué la FIFA. Cette annonce vient tout de même contredire les décisions qui avaient initialement été prises par la FIFA. Le guide officiel de la mondiale est devenu caduque suite à cette annonce. Selon le document, «les détenteurs de billets auront accès aux produits Budweiser, Budweiser Zero et Coca-Cola dans le périmètre du stade».

Budweiser, sponsor officiel

Toujours selon les documents, les supporters pourront avoir accès à ces différentes boissons pendant au moins trois heures avant les matchs et pendant une heure après le coup de sifflet final. Cette décision remet également en cause toute l’organisation du sponsor officiel de la Coupe du Monde qui avait déployé tout son arsenal. La marque américaine Budweiser avait versé 75 millions de dollars pour se positionner comme sponsor officiel de cette compétition internationale. Par le canal d'une publication sur le réseau social de l'oiseau bleu, la marque américaine a exprimé sa déception suite à cette décision. "Eh bien, c'est gênant.", peut-on lire. Notons que depuis plusieurs mois, des annonces par rapport aux restrictions liées à l’alcool lors de la compétition avaient été annoncées. Des lieux spécifiques sont définis pour avoir accès à la bière dans ce pays musulman.