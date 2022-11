La 22ème édition de la Coupe du monde de la Fifa, Qatar 2022 a connu sa première dose de surprises. L’Arabie Saoudite a battu l’Albiceleste de l’Argentine par le score de 2 buts à 1. Avec cette victoire surprise, l’Arabie Saoudite a déjoué tous les pronostics effectués par les férus du cuir rond dans le groupe C avant le démarrage de la compétition. Les Saoudiens ont désormais besoin d’une nouvelle victoire lors de leur deuxième sortie où ils croiseront, le samedi 26 novembre 2022, les crampons avec la Pologne. En cas d’un succès contre les Polonais, ils décrocheront leur qualification pour le prochain tour.

Dans le cas où ces Saoudiens feront un match nul contre la Pologne, ils prendront une sérieuse option pour la qualification. Alors le match Pologne # Arabie Saoudite du samedi 26 novembre 2022 s’annonce donc déterminant pour la sélection nationale saoudienne. Concernant les Argentins, ils se sont mis dans une situation compliquée après leur défaite concédée face à l’Arabie Saoudite. Pour leur seconde sortie dans le tournoi, ils joueront contre le Mexique toujours le samedi 26 novembre 2022. La confrontation Argentine # Mexique est un derby sud-Américain. Cette confrontation sera âprement disputée entre les deux sélections nationales mais elle s'annonce difficile pour l'Argentine.

Contrainte de gagner le match contre les Mexicains afin de se relancer dans le groupe C, l’Argentine mettra en oeuvre les stratégies nécessaires pour prendre le dessus sur l’équipe nationale mexicaine. En cas de défaite face au Mexique, le capitaine Lionel Messi et ses coéquipiers vont hypothéquer dangereusement leur chance de qualification pour le tour suivant. Dans le cas où le Mexique et l’Argentine se séparent dos à dos, les Argentins auront encore un petit espoir lors de sa 3ème sortie face à la Pologne. A ce niveau, les Argentins sont obligés de s’imposer face à la Pologne pour espérer une éventuelle qualification pour le prochain tour.