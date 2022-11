Evoluant dans le groupe A, le Sénégal est le premier pays africain qui a fait son entrée dans la 22ème édition de la Coupe du monde de football qui aura lieu à Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Ce lundi 21 novembre 2022, les Lions de la Téranga du Sénégal ont été battus pour leur première sortie dans la compétition les Pays-Bas par le score de 2 buts à 0. Le premier but hollandais a été marqué par Cody Gakpo à la 84ème minute. Ce dernier a trompé le gardien de but Sénégalais Edouard Mendy de la tête. L’attaquant hollandais a devancé la sortie du gardien de but sénégalais sur une passe de De Jong.

Déterminée à se mettre à l’abri d’une surprise désagréable, la sélection nationale des Pays- Bas a inscrit le second but à la 98ème minutes par Klaassen. Les Sénégalais de leur côté ont tenté de réduire la marque mais ils n’ont pas pu. La confrontation Sénégal# Pays-Bas a pris fin sur le score de 2buts à 0 en faveur des Hollandais. Il faut signaler que le groupe A dans lequel évolue le Sénégal, l’Equateur a battu le Qatar le dimanche 20 novembre 2022 lors du match d’ouverture par 2 buts à 0. L’Equateur et les Pays-Bas prennent donc la tête du groupe A avec chacun 3 points. Le Sénégal et le Qatar ont quant à eux chacun 0 point.

Pour leur prochaine rencontre, les Sénégalais affronteront le Qatar le vendredi 25 novembre prochain et les Pays-Bas de leur côté rencontreront l’Equateur. Il faut signaler que le match contre le Qatar est très déterminant pour la poursuite ou non des poulains de Aliou Cissé dans le tournoi. Ils ont encore toutes les cartes en main à condition qu’ils battent les Qatariens pour aborder leur troisième sortie contre l’Equateur dans la sérénité.