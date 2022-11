Près d’un mois après l’information relative à l’interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français qui aurait été notifiée à Nathalie Yamb, l’activiste est montée au créneau pour répondre au président français Emmanuel Macron. A la faveur d’une vidéo qui a été publiée sur sa chaîne YouTube, la femme a fait savoir que contrairement aux informations relayées abondamment par les médias français, elle n’a jamais reçu une notification de la décision. « L’on apprenait par la même occasion que cet arrêté m’avait été signifié par un courrier recommandé datée du 14 octobre 2022. Rfi affirme avoir vu ledit courrier. J’ai attendu jusqu’à ce jour pour m’exprimer sur ce sujet car j’espérais recevoir le courrier en question pour venir le lire ici. Hélas, un mois plus tard je n’ai toujours rien reçu », a déclaré l’activiste camerounaise.

« Étant donné qu’il leur a fallu neuf mois pour rendre public un arrêté signé en janvier, peut-être qu’il faudra attendre neuf mois pour en recevoir la notification. Neuf mois c’est le temps d’une grossesse. On va donc dire que la France met du temps pour accoucher des décisions me concernant. », a ironisé Nathalie Yamb. Ce fut également l’occasion pour la femme politique expulsée de la Côte d’Ivoire en 2019 de s’interroger sur les raisons qui ont poussé les autorités françaises à prendre une telle décision contre sa personne. Elle rappelle dans sa vidéo que le mesure est généralement prise contre « les personnes très dangereuses, criminelles ou ayant des accointances terroristes ».

"Je vous informe de l'annulation de votre visa"

Mais le seul crime dont elle serait coupable selon cette vidéo est d’exprimer « des opinions politiques divergentes de celles des animateurs d’état français ; de me battre avec des mots pour l’émancipation de l’Afrique et la fin du colonialisme français ». Rappelons que la mesure relative à l’interdiction de séjour a été prise contre Nathalie Yamb et également contre le militant nigérien Maïkoul Zodi. « Je vous informe de l’annulation de votre visa de circulation […]valable du 03/05/2022 au 02/06/2023 », aurait écrit dans un mail, l’ambassadeur de France au Niger, Sylvain Itté quelques jours après la notification qui aurait été faite à Nathalie Yamb.