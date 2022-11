La police républicaine déclenche à partir de ce mardi 15 novembre 2022 et sur toute l’étendue du territoire national la phase répressive pour le port de casque obligatoire par les motocyclistes et leurs passagers en République du Bénin. Reçu sur Radio Bénin ce lundi 14 novembre 2022, le porte-parole de la police républicaine, le Commissaire Eric Yérima a déclaré que le 25 octobre dernier, il y a eu une séance de travail à la Direction générale de la police républicaine avec les responsables des conducteurs de taxi-motos pour leur parler d’abord de la circulation et de la sécurité sur la route.

Le porte-parole de la police républicaine a précisé que c’est ensemble avec ses différents acteurs que la date du 15 novembre a été retenue pour passer à la phase active. La phase active, selon lui, c’est la phase répressive de l’opération. Le Commissaire Eric Yérima a laissé entendre que les usagers ont eu pratiquement deux ou trois semaines pour se mettre en règle. Il a averti ces usagers que lorsqu‘ils sont arrêtés pour défaut de casque, ils vont recevoir une fiche de verbalisation.

Munis de cette fiche de verbalisation, ils seront invités à se rendre dans les locaux des recettes perceptions ou du trésor pour s’acquitter des frais de verbalisation qui s’élèvent à 6000 fcfa. Le porte-parole de la police républicaine a indiqué que lorsque vous revenez le même jour après avoir payé ces frais de verbalisation, les personnes verbalisées récupèrent leur moyen de déplacement sans frais. Autrement, elles paient des amendes, des frais de fourrières en fonction du nombre de jours effectués.