Alors que la guerre en Ukraine se poursuit plusieurs mois après le démarrage de l'offensive russe en Février dernier, plusieurs médias internationaux rapportent des informations concernant la réponse de l'OTAN au survol de ses navires en mer Balique. En effet, plus tôt cette semaine, des avions de guerre russes ont survolé des navires de l'OTAN en mer Baltique. L'alliance a réagi sur le sujet dans la journée d'hier a travers un communiqué dont des extraits ont été cités ce samedi par plusieurs médias internationaux.

L'Otan réagit après le survol de ses navires en mer Baltique cette semaine. Dans un communiqué, l'alliance a dénoncé un "risque d'erreurs de calcul" et "d'accidents". "L'Otan a jugé l'interaction dangereuse et non professionnelle car elle a été menée dans une zone de danger connue, qui a été activée pour l'entraînement à la défense aérienne, et en raison de l'altitude et de la proximité des avions", peut-on lire dans un communiqué de l'alliance qui poursuit "l'interaction a augmenté le risque d'erreurs de calcul, d'erreurs et d'accidents."

Le communiqué de l'alliance précise que les forces de l''OTAN ont répondu conformément à la réglementation maritime "de manière responsable" face à cet incident. Pour rappel, selon le commandement naval de l'Otan, c'est le mardi dernier que l'incident s'est produit. Deux avions de guerre russes se sont approchés de ces navires jusqu'à "une altitude de 300 pieds (91 mètres) et une distance de 80 yards (73 mètres)" . Pendant ce temps, les pilotes des deux chasseurs n'ont pas répondu aux communications.