Le groupe P-Square n'est plus à présenter. Le duo musical nigérian constitué des jumeaux Peter et Paul Okoye ont marqué toute une génération de mélomanes. Pour de nombreux experts, le groupe P-Square est l'un des plus influents de l'histoire de l'industrie du showbiz africain. Révélé au Nigéria grâce à un concours télévisé de chant, Peter et Paul Okoye vont contribuer à faire basculer la musique nigériane dans une autre dimension. Le duo a interprété des titres mémorables qui sont entrés dans la légende.

Dans leur pays, le groupe P-Square est adulé et les frères Okoye ont le statut d'Homme d’État tellement ils ont une grande influence. À un moment donné de leur vie, les frères jumeaux n'arrivaient plus à s'entendre. Leurs visions de la vie divergeaient, ce qui a créé de grosses tensions qui ont abouti à leur séparation. La dislocation du groupe P-Square fut un terrible choc pour les fans du groupe. Les deux artistes chanteurs étaient fusionnels, complémentaires et créatifs que les mélomanes avaient du mal à se faire à ce divorce. C'est ainsi que Peter et Paul ont poursuivi chacun de leur côté leur carrière avec plus ou moins de réussite pendant quelque temps. Depuis de l'eau a coulé sous les ponts et le mythique duo a renoué le dialogue jusqu'à aboutir à une réconciliation il y a un an.

Lola Omotayo-Okoye, la femme de Peter qui a assisté aux différents conflits qui ont opposé son époux à son frère, a récemment rendu hommage au duo. En effet, les deux jumeaux fêtent leurs 41 ans ce 18 novembre. Lola Omotayo a célébré le duo sur sa page Instagram. En leur souhaitant un joyeux anniversaire, elle a affirmé que les deux artistes sont plus proches que jamais. "Joyeux anniversaire à l'un de mes jumeaux préférés au monde. Je dois dire que mon cœur sourit en sachant que vous avez tous les deux un lien plus profond maintenant que jamais.Finalement, l'amour et la famille avant tout. Que cette journée apporte plus de bénédictions, plus de sagesse, de bonheur et de succès. Ensemble vous êtes un mouvement, une force, une vibe et une encapsulation de la belle création de Dieu" dira Lola Omotayo sur son compte Instagram.