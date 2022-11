La ville de Paris devient-elle la capitale mondiale des rats ? Déjà un gros problème depuis quelques années, il semblerait que la situation ne va pas en s'améliorant. Pour preuve la récente vidéo qui fait le tour de la toile. Un rat s’est invité en pleine interview pour un plateau de télévision à Paris. Et c’est lors d’un micro-trottoir qu’il va faire son entrée. Apparemment fatiguée de rester dans les égouts, la petite bête a préféré trouver refuge dans la manche du manteau d’une femme interviewée par une équipe de journaliste de Cnews. L’image a été filmée par les caméras. Publiée sur la toile, la vidéo a été vue par des dizaines de milliers d’internautes qui ont laissé des commentaires sur ce fait peu ordinaire.

La femme qui sortait du métro avait un rat dans son manteau. Le rongeur s'est vraisemblablement infiltré pendant le trajet en métro sans qu'elle ne s'en rende compte. Mais alors qu’elle répondait aux questions, elle va sentir quelque chose bouger sous sa veste. Quelques instants après, c’est un rat qui fait son apparition sous le regard ébahi de la jeune femme et des journalistes sur place.

Une stratégie gagnante

Bien que ce fait paraisse amusant, il soulève un autre aspect, celui de la multiplication des rats dans la capitale parisienne. Mais il faut dire que ce problème est en évaluation depuis longtemps puisque les scientifiques ont déjà révélé qu’environ six millions de rats partageaient les ruelles avec les habitants de Paris. Un lourd défi pour les autorités ! Malgré les mesures prises par les autorités municipales, les rongeurs s’imposent au jour le jour par leur nombre et il va falloir trouver la stratégie la plus gagnante pour que Paris ne devienne pas la capitale mondiale des rats.