Motocyclistes et passagers doivent porter un casque de protection à partir du 15 Novembre prochain sous peine de sanctions. C’est la décision issue d’une récente réunion entre les conducteurs de taxi-moto et la police républicaine. A y voir de près, l’objectif sera-t-il atteint ? Ce n’est pas une première au Bénin. Depuis plusieurs années en arrière, les gouvernements à travers le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique prennent des mesures de sécurité pour réduire les accidents de circulation surtout à l’approche des fêtes de fin d’année, période sensible où s’enregistrent malheureusement bien de dégâts.

Cette fois-ci, les motocyclistes ainsi que les passagers doivent obligatoirement porter chacun le casque de protection sous peine de répression à compter du 15 Novembre toujours pour les mêmes objectifs de sécurité. La question principale est de savoir si les Béninois vont pouvoir s’y plier. Un casque d’adulte est à 8.000 FCFA sur le marché et celui des enfants à 5.000 CFA au moins. Au Bénin, un couple a jusqu’à 6 enfants. Avec la situation économique actuelle du pays où il est déjà difficile aux parents de payer la scolarité ou encore de nourrir trois fois les enfants en une journée, il serait trop d’espérer d’un parent, l’achat de casques pour les enfants qui doivent solliciter les services d’un taxi-moto pour déposer les enfants à l’école.

D’ailleurs, depuis cette information d’obligation de port de casque, il n’y a aucune affluence aux points de vente des casques. Alors que la date de répression approche à grands pas. A croire que rien a changé, rien n’est dit et tout est normal. Il y a de ces gens qui ne sont même pas informés de cette nouvelle mesure et seront certainement surpris car aucune campagne de communication n’a été faite autour de ce sujet. La population béninoise semble n’être pas prête pour cette mesure. Mais elle essayera quand même de la respecter s’il n’y a pas un contrôle de qualité. En effet, en 2014 lorsqu’il a été exigé aux conducteurs de porter un casque de protection, ceux-ci ont redoublé d’inventivité afin de respecter la loi à moindre coûts : ils se sont fabriqués des casques-maison. Ils ont circulé en toute tranquillité sans presque été inquiétés par les forces de sécurité. Cette année encore, faut-il s’attendre à voir des casseroles, des paniers en osier, des jarres trouées, des marmites en terre cuite et des plastiques dans les rues. Puisqu’il s’agit uniquement de sécurité, tant pis pour la qualité ?

Certes, le gouvernement multiplie des efforts pour la protection et la limitation des accidents en route. Les mesures de protection en ce dernier trimestre de l’année ont commencé par les conducteurs de véhicules dont la vitesse de circulation est contrôlée par des radars mis à la disposition et coordonnés par les policiers sur les grandes voies. Tout conducteur qui dépasse 5Okm/h est verbalisé et doit payer une amende de 10.000 Fcfa. C’est dans le but de limiter les dégâts qu’au niveau des conducteurs de taxi-moto, il est exigé le port de casque. Néanmoins, force est de notifier que le port de casque ne règle pas vraiment le problème. Sur le territoire béninois se trouvent des routes presque impraticables sources de plusieurs dommages. Penser à réparer dans un bref délai ses voies limiterait autant de problèmes de sécurité routière. Aussi faut-il peut-être mettre en place une subvention pour permettre à chaque béninois d’avoir un bon casque sans dépenser une fortune.