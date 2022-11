Alexandre Dougine est l'un des propagandistes le plus proche du président russe, Vladimir Poutine. Ce dernier doté d'une très grande culture met ses connaissances culturelles au service du maître du Kremlin. Mais, sommes-nous en train d’assister à un virage dans les relations entre Dougine et Poutine ? Certains faits donnent à réfléchir. Tout récemment, l'armée russe a effectué son retrait de la ville stratégique de Kherson au sud de l'Ukraine. En fin septembre dernier, les troupes de Poutine avaient annexé la région de Kherson en un temps éclair, certains analystes avaient même parlé de "Blitzkrieg" une offensive éclair qui devait mettre l'Ukraine à genou.

Cependant, les forces ukrainiennes se sont remobilisés avec l'appui des autres pays européens et ont entamé une contre-offensive pour reprendre Kherson. Durant de nombreuses semaines, ils ont acculé l'armée russe qui était stationnée dans la ville. La tactique de harcèlement des soldats ukrainiens a finalement porté ses fruits, forçant ainsi l'armée russe à battre en retraite. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, la perte de Kherson constitue un des plus gros revers de Poutine et cela reste en travers de la gorge de ses soutiens, notamment l'emblématique Alexandre Dougine.

Dans un message publié sur le réseau social Telegram, Dougine n'a pas caché sa frustration et sa colère après la débâcle russe à Kherson. Faisant référence à l'ouvrage "Le Rameau d'or" de l'écrivain James George Frazer, il a laissé entendre qu'il faut tuer Vladimir Poutine. Voici le message que l'ultranationaliste a posté sur Telegram : "Nous donnons au souverain [Vladimir Poutine] le pouvoir absolu, et il nous sauve tous, le peuple, l'État, les gens, les citoyens, à un moment critique. Si pour cela, il [Vladimir Poutine] s'entoure de m**** ou crache sur la justice sociale, c'est désagréable. Ensuite, on verra son destin". Ce message de Dougine a été interprété par des observateurs comme un appel à tuer Poutine. Tout porte à croire que dans les jours à venir, la guerre en Ukraine va entrer dans une nouvelle phase avec des paramètres insoupçonnés qui vont faire leur apparition.