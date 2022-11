Le rendez-vous mondial du football est prévu pour démarrer le 20 novembre 2022. A cette compétition internationale, comme d'habitude, l'Afrique est présente avec 5 pays participants. Contrairement aux éditions antérieures, les ambassadeurs du continent noir ont proposé des staffs purement africains. Autrement dit, pour la première fois de l’histoire, toutes les nations africaines seront en coupe du monde avec les entraîneurs locaux. En effet, le Cameroun a placé son destin dans les mains de Rigobert Song, un ancien capitaine des lions indomptables.

Le Sénégal a fait confiance, une fois encore, à Aliou Cissé qui, depuis plusieurs années déjà a conduit son équipe. Pour rappel, les lions de la Teranga sont actuellement les champions en titre de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) grâce au leadership de Aliou Cissé. Le Ghana, quant à lui, va avec Otto Addo, un moins connu du grand public footballistique. Ghanéen de nationalité, Otto Addo a la lourde responsabilité de prouver au monde entier que son pays reste toujours une grande nation du cuire-rond dans le monde.

Les deux représentants du Maghreb sont également avec des coachs qui ont le sang de leur pays dans les veines. Il s'agit de Walid Regragui et de Jalel Kadri respectivement avec le Maroc et la Tunisie. Tous ensemble, ils vont au Qatar pour défendre l'Afrique en général et surtout leur nation individuellement. Vivement qu'ils réussissent pour montrer à la communauté internationale qu'il est temps que l'Afrique fasse confiance à ses enfants.