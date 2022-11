La Fédération internationale de football association (FIFA) s’efforce de respecter toutes les opinions et croyances sans donner de leçons de morale au reste du monde. Elle espère que les participants à la Coupe du monde au Qatar feront de même et n'entraîneront pas le jeu dans des batailles idéologiques ou politiques. C’est ce qu’on peut lire dans une lettre du président de la FIFA Gianni Infantino et de la secrétaire générale de l’organisation Fatma Samoura, adressée aux participants à la Coupe du monde et relayée par la chaîne britannique Sky Sports.

"La Coupe du monde au Qatar approche à grands pas, et l’excitation à propos du plus grand événement de football ne cesse de croître. Vous portez sur vos épaules les espoirs et les rêves de votre pays et de tous ses habitants. La FIFA tient à vous assurer que tout a été préparé au Qatar pour que chaque pays participant ait les meilleures chances de succès. S'il vous plaît, concentrons-nous maintenant sur le football. Nous savons que notre jeu ne vit pas dans le vide, nous sommes également conscients qu'il existe de nombreux défis et difficultés de caractère politique dans le monde. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans chaque bataille idéologique ou politique qui existe", est-il indiqué.

"La FIFA s’efforce de respecter toutes les opinions et les croyances, sans donner de leçons de morale au reste du monde. L'un des plus grands aspects du monde est sa diversité même, et si l'inclusion signifie quelque chose, c'est le respect de la diversité. Aucun peuple, aucune culture ou nation n'est "meilleur" qu'un autre. Ce principe est la pierre angulaire du respect mutuel et de la non-discrimination. Et c'est aussi l'une des valeurs fondamentales du football. Alors s’il vous plaît, souvenons-nous de cela et laissons le football être au centre", a ajouté la FIFA. Plus tôt, le comité exécutif de l’Association ukrainienne de football a demandé à la FIFA d’envisager une expulsion de l’équipe nationale iranienne de la Coupe du monde 2022 au Qatar en raison de "violations systématiques des droits de l'homme" et d'une "implication probable" dans l’opération militaire spéciale en Ukraine. (Tass)