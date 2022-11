L’international français Kylian Mbappé défraie la chronique, après avoir manqué de s’exprimer face à la presse. En effet, le joueur âgé de 23 ans, qui s’était fait remarquer de par ses performances après avoir joué contre l’Australie et le Danemark, n’a pas observé les règles de cette Coupe du monde. Elle oblige les joueurs des sélections nationales à donner des interviews sous peine d’amendes. Ainsi, l’équipe de France pourrait payer une amende suite au comportement de Mbappé. Contrairement à ce dernier, plusieurs joueurs comme Varane, Upamecano ou encore Olivier Giroud se sont présentées en conférence de presse, après le match contre le Danemark (2-1 remporté par la France et marqués par Mbappé).

« Aucune pression sur son joueur vedette »

L’absence de Mbappé face à la presse a été remarquée par le média espagnol, Marca, qui a indiqué que le footballeur a manqué toutes les conférences de presse depuis le début de la coupe du monde. Notons que le fait que le joueur ne s’exprime pas est un choix de la fédération française de football et de ce dernier. Ainsi, selon le média francilien, la FFF « ne veut mettre aucune pression sur son joueur vedette ». Du côté du footballeur en question, il aurait pris la décision de se focaliser uniquement « sur le tournoi et sa passion- le jeu – et de n’en commenter aucun des aspects ».

Pour rappel, ces informations interviennent après que la presse ait indiqué que Kylian MBappé n’est plus le joueur le plus cher au monde. En effet, d’après le site de référence Transfermarkt, le norvégien Erling Haaland a délogé le champion du monde en titre. Il vaut désormais près de 170 millions d'euros, alors que la valeur marchande de Mbappé est estimée à 160 millions d'euros. 10 millions de moins donc que le "Cyborg"' de la planète foot. Cette saison, le norvégien est une machine à buts. Il a déjà planté 23 buts en 17 matchs seulement. Ses performances entrent donc en ligne de compte pour cette valorisation, de même que sa situation contractuelle très probablement. Haaland est lié à Manchester City, jusqu'en 2027, alors que le natif de Bondy n'a prolongé avec le PSG que jusqu'en 2024 avec une année en option.