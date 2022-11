Au Bénin, la délivrance du quitus fiscal est source d'inquiétudes chez certains partis d'opposition, à l'instar des Démocrates. Ils ont fait une sortie médiatique en fin de semaine dernière pour dénoncer le retard dans la délivrance de cette pièce pour leurs militants. Selon le président de ce parti Eric Houndété, la plupart des potentiels candidats cherchent encore leur quitus fiscal. Le porte-parole du gouvernement qui rencontrait la presse dans la même journée du vendredi 28 octobre 20222, a fait savoir qu'il était important de payer ses impôts. "Dans un pays qui se construit de plus en plus, il est normal de payer ses impôts, une condition pour obtenir son quitus fiscal. Il faut que tous les acteurs politiques toutes tendances confondues s'élèvent à la hauteur des responsabilités qui sont les leurs et auxquelles ils aspirent" a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

" L’administration fiscale est au service de tout le monde"

Pour lui, il appartient aux partis qui entendent participer aux élections de s'organiser pour permettre à leurs militants d'être à jour vis-à-vis du fisc. L'administration fiscale, elle est impartiale, assure t-il. « Il n’y a pas de discrimination qui ferait que la machine reconnaîtrait les militants de tel ou tel parti politique pour donner cette pièce à un parti ou pour ne pas donner à d’autres partis politiques. L’administration fiscale est au service de tout le monde » a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji. Il affirme qu'on ne demande pas à celui qui sollicite l'obtention d'un quitus fiscal de cocher une case pour indiquer la formation politique à laquelle il appartient . "L'administration fiscale est neutre. Que vous soyez Démocrates, FCBE, Moele-Bénin BR, ou UP, le Renouveau, quand vous faites la demande du quitus fiscal, vous ne pouvez pas dire j'appartiens à tel ou tel parti politique" insiste t-il.

L'homme reste persuadé que les potentiels candidats qui paieront leurs impôts auront le quitus fiscal. C'est la seule condition, selon lui. « Il y a eu une exception la dernière fois, compte tenu de querelles que l’on a connues et pour éviter que le pays soit en proie à des agitations inutiles qui n’arrangent pas son image, le gouvernement avait décidé que l’administration fiscale puisse délivrer le quitus fiscal à tous ceux qui feraient la demande, mais en mentionnant là-dessus le montant qu’il devait en leur rappelant l’obligation qui aurait d’avoir à payer ce qu’ils doivent au fisc » a laissé entendre M Houngbédji, selon les propos rapportés par le journal Le Matinal. Les élections législatives sont prévues pour le 08 janvier 2023.