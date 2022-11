Entre les Russie et les Etats-Unis ce n'est pas l'amour fou depuis plusieurs années. Les deux puissances ne s'accordent sur plusieurs sujets de l'actualité internationale. Et depuis Février, la situation s'est encore plus tendue avec l'offensive lancée par la Russie en Ukraine. Les Etats-Unis et leurs alliés ont désapprouvé l'opération militaire lancée par la Russie de Vladimir Poutine et apporté leur soutien à l'Ukraine. Alors que les américains ont été appelé à voter pour les élections de mi-mandat, la Russie s'est prononcée sur sa relation avec les USA.

La Russie s'exprime sur sa relation avec les USA. En effet, ce mercredi, le porte-parole du Kremlin a donné son avis sur les relations entre son pays et le pays de l'Oncle Sam. A en croire l'officiel russe, le nouveau visage des élus américains apr1es ces élections ne va fondamentalement rien changé concernant les relations qui lient leurs deux pays. «Ces élections, dans le fond, ne peuvent rien changer. Nos relations sont mauvaises pour le moment et le resteront», a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, cité par les agences de presse russes selon les publications de plusieurs médias internationaux. Plus tôt ce mercredi, nous vous annoncions que la Russie et les USA vont reprendre les discussions sur la réduction des armes nucléaires.

Pour rappel, au cours du mois de Février, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Plus le temps passe, plus les combats s'intensifient sur le terrain faisant de nombreux morts dans les deux camps. Dans la journée d'hier, nous vous annoncions que la Russie avait arrêté 9 ukrainiens accusés de planifier des attentats à Kherson, une région récemment annexée à la Russie après les référendums controversés organisés il y a quelques semaines. Une enquête pour "acte de terrorisme international" a été ouverte après l'arrestation de ces ukrainiens.