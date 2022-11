La blessure du Sénégalais Sadio Mané à la veille du Mondial 2022 inquiète visiblement tant le monde médical que celui spirituel. Selon les informations rapportées par les médias sénégalais, plusieurs dizaines d’imams se sont regroupés dans le but d’implorer la miséricorde de Dieu sur cette situation. A en croire une précision apportée par « Les Échos », au cours du week-end écoulé, la mosquée construite par l’ailier du Bayern a servi de cadre à un rassemblement de 35 imams. Ces leaders religieux seraient venus de 35 différents villages.

L’objectif de cette rencontre est de réciter 45 fois le Coran pour obtenir la guérison de l’international sénégalais. Ils ont également prié pour que l'équipe sénégalaise puisse offrir de beaux jeux lors de cette compétition. Rappelons que, malgré sa blessure Sadio Mané est classé sur la liste des joueurs devant défendre les couleurs nationales à ce rendez-vous du football au Qatar. Selon les responsables du football sénégalais, il serait simplement absent au cours des premiers matchs de la compétition.

" Il faut essayer de surmonter tout cela "

Aussi, les autorités sportives sénégalaises ont-elles exhorté les joueurs à se préparer psychologiquement à livrer les matchs sans la star du club allemand. « Il faut essayer de surmonter tout cela et rien que la force et la présence de Sadio devraient pouvoir renforcer la dynamique de groupe »,a confié le patron de la Ligue de football amateur Abdoulaye Seydou Sow. Le double ballon d’or est toujours en Allemagne où il a été blessé au péroné droit. Pour l’heure, les fans du Lion de la Teranga retiennent leur souffle par rapport à son arrivée ou non sur le terrain lors la compétition internationale de football.