Le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji lors de sa récente sortie médiatique s’est prononcé sur la question de la revalorisation des salaires des travailleurs. Selon le porte-parole du gouvernement, c’est au mois de novembre 2022 ou décembre 2022 que les grandes annonces seront rendues publiques concernant la revalorisation des salaires. Le Secrétaire général de la Confédération des Organisations Syndicales indépendantes du Bénin (Cosi-Bénin), Noël Chadaré, reçu ce lundi 14 novembre 2022 sur Crystal News, a signifié que l’échéance donnée par le gouvernement pour revoir les salaires des travailleurs à la hausse est presque terminée.

Le Secrétaire général de la Cosi-Bénin a précisé que la crédibilité de la parole politique est importante. Lors de la rencontre en avril dernier avec le Président de la République, Patrice Talon, Noël Chadaré a déclaré qu’ils ont « retenu des paliers, parlé des pensions de retraites, des AME » et il a été dit à l’issue de cette rencontre que les trois centrales et confédérations syndicales représentatives à savoir la Cosi-Bénin, la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) et la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) soient informées sur toute décision prise par le gouvernement. Pour le premier responsable de la Cosi-Bénin, le partenaire doit être respecté.

Noël Chadaré a rappelé qu’il a été convenu que les syndicats soient appelés dès que tout est prêt. C’est pourquoi, dit-il, la considération pour le partenaire est une chose importante dans un partenariat. Mais selon le Secrétaire général de la Cosi-Bénin, les attentes ont été déçues. Il a rappelé que le chef de l’Etat leur a dit qu’une cagnotte sera dégagée et que les responsables syndicaux seront informés. Pour lui, le bon sens voudrait qu’on les appelle même si on ne s’entend pas et qu’on devrait quand même discuter mais rien de tout cela n’a été fait. « C’est un manque de considération et de respect » a-t-il lâché.

Le Premier responsable de la Cosi-Bénin a affirmé qu’il faut que le gouvernement discute avec eux sur les pourcentages et tout ce qui va avec. Mais il a affirmé qu’on ne peut pas ne pas s’entendre avec les travailleurs alors qu’il est question d’eux. C’est pourquoi, il veut « croire que le porte-parole a simplement fourché la langue dans ses propos ». Le syndicaliste a émis donc le vœu que les travailleurs soient appelés afin qu’il y ait un travail préalable avant l’élaboration et le vote du budget. Signalons que le Secrétaire général adjoint du gouvernement en marge du compte rendu du conseil des ministres a fait savoir tout récemment que l’augmentation des salaires est tributaire du vote du budget exercice 2023.