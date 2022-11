Dans un contexte de guerre en Ukraine, la Russie a annoncé le test probable d’un de ses plus puissants missiles avant la fin de cette année. C’est ce mercredi 09 novembre 2022 qu’un responsable du ministère russe de la défense a porté l’information au public via l’agence de presse d’Etat TASS. L’engin en question n’est autre que le missile balistique intercontinental Satan-2 de 14 étages. « Les essais de conception en vol du Sarmat (missile Satan-2) pourraient se poursuivre avant la fin de cette année, avec un deuxième lancement d’essai qui pourrait être effectué » a fait savoir ce responsable russe. Un premier tir d'essai du missile avait déjà été effectué en avril dernier, avec succès selon Moscou.

Près de 50 missiles de Satan-2 étaient en « production de masse »

En mai dernier, Dmitri Rogozine , l’ex-chef de Roscosmos, déclarait que près de 50 missiles de Satan-2 qui étaient en « production de masse » seraient bientôt prêts pour être utilisés au combat. Rogozine est considéré comme un proche du président russe Vladimir Poutine. Début juin, un test ICBM (Missile Balistique Intercontinental) majeure était prévu mais il n’a jamais eu lieu. Le 25 juin, Rogozine a laissé entendre que la Russie respectait absolument le calendrier et se préparait maintenant pour le deuxième essai en vol du Sarmat. Le mois suivant, il a été démis de ses fonctions et on ignore encore les raisons de ce licenciement. Yury Borisov, son successeur à ce poste a indiqué en juillet que le missile était en production de masse. Mais il s’était gardé de dire, s’il serait mis en service pour le combat d’ici décembre.

Les analystes de la défense indique que le R-36M2 Voevoda, premier missile russe, a été testé au moins 17 fois avant d’être mis en service pour le combat. Le RT-2PM Topol ; un autre engin, a lui été testé une dizaine de fois avant son déploiement. Leonid Nersisyan, un expert de la défense doute des propos de Rogozine sur Satan 2 . « Dans ce contexte, la véracité des termes véhiculés par Rogozine- que Sarmat est en production et sera bientôt placé en « devoir de combat » semble douteuse » a-t-il déclaré. Pour lui, il est « beaucoup plus probable que Sarmat suivra le même programme de test, de prototypage et d’expérimentation que ses prédécesseurs ». L’acceptation réelle de l’ICBM en service avec les forces de missiles stratégiques semble impossible avant la fin de 2022 et difficilement réalisable d’ici 2024 selon cet expert qui s’exprimait ainsi dans Shephard Media.