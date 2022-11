Première nation africaine à entrer en lice pour cette compétition mondiale au Qatar, le Sénégal s'est incliné sur le score de 2 à 0 face à une grande équipe des Pays Bas. Pourtant les protégés du coach Aliou Cissé ont montré un visage reluisant tout au long du match. Le but Hollandais est intervenu à la 84éme minute de jeu sur une tête de l'attaquant hollandais mal lue par le portier sénégalais Edouard Mendy. Le second but est intervenu durant le temps additionnel. Score final 2 à 0 en faveur des Pays bas.

Le champion d'Afrique en titre a évolué sans son meilleur joueur Sadio Mané. Forfait pour blessures ce dernier a beaucoup manqué à ses coéquipiers sur le terrain. Une défaite qui fait déjà regretter au Sénégal l'absence de l'enfant de Bambaly qui comme tous les sénégalais a suivi le match. Une défaite qui n'enlève en rien le mérite des joueurs qui ont joué sans complexe et ont donné du fil à retordre aux protégés de Luis Van Gaal entraîneur de l'équipe des Pays-Bas. Il appartient désormais aux Lions de remporter les deux prochains matchs contre l'Equateur et le Qatar pays organisateur.

Ces deux équipes qui ont joué hier, ont vu la victoire de l'Équateur sur le score de 2 buts à 0 face au Qatar. Prochain match, le Sénégal joue contre le Qatar deux équipes battues d'entrée et qui devront batailler ferme pour arracher la qualification au second tour de ce mondial.