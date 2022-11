L'ex-mari de Kim Kardashian, Kanye West aurait montré des photos indécentes de Kim au personnel d'Adidas. Kanye West ‹‹ aurait présenté des vidéos et clichés de nature pornographique, y compris une photo intime de son ex-femme Kim Kardashian , à des employés d'Adidas ››, informe la presse américaine. La star de la quarantaine, mère de North, 9 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans a été écœurée par le comportement du père de ses quatre enfants. Kim souhaite savoir de quelles photos il s'agit et s'inquiète des retombées des actes de son ex-mari.

Cette situation fait surface peu de temps après que Rolling Stone ait publié un rapport sur les comportements jugés pervers du rappeur à l'égard des employés du géant des équipements de sport. D'anciens employés de Yeezy, la marque de vêtements de Kanye West qui était en partenariat avec Adidas, ont confié au magasine américain “Rolling Stone” que le rappeur a un comportement toxique envers ses employés et les femmes notamment. Ils ont déploré qu'Adidas ait maintenu sa collaboration avec West durant toutes ces années, en couvrant ses vilains agissements. L'ex-mari de Kim est accusé d'user de la manipulation et du harcèlement pour diriger ses employés. Adidas a coupé ses liens avec Kanye West en octobre dernier, après 7 ans de collaboration, après les accusations d'antisémitisme et de discours de haine contre le rappeur.