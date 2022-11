Le 10 novembre 2021, le Bénin accueillait à Cotonou, les 26 trésors royaux restitués par la France. Hier jeudi 10 novembre cela faisait donc un an que ces œuvres foulaient le sol béninois après plus d'un siècle d'exil. De février à mai 2022 ces pièces ont été exposées à la Présidence de la République. Une exposition gratuite que des milliers de béninois ont pu visiter. Compte tenu de l'engouement du public pour ces œuvres, le gouvernement a rouvert l'exposition à partir du 15 juillet pour 45 jours. Après le Palais de la Marina, ces trésors royaux devaient partir pour Ouidah avant d'échouer définitivement au Musée de l'épopée des Amazones et des rois du Danxomè, en construction à Abomey. Seulement, selon le directeur du programme Musées à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme au Bénin , le gouvernement réfléchit à l'opportunité d'une autre exposition à Ouidah.

"Est-ce que ça vaut la peine de les exposer de nouveau à Ouidah ?"

"Nous sommes en train d'y réfléchir. Nous nous posons la question: est-ce que ça vaut la peine de les exposer de nouveau à Ouidah avec les statistiques que nous avons. Le public a eu largement le temps de visiter; ou bien (il faut) les soigner, les traiter et attendre tout simplement de les exposer de façon définitive dans leur écrin naturel à Abomey" a déclaré Alain Godounou, interrogé par RFI. L'écrin naturel dont il parle , c'est le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Danxomè. "La construction du musée...ça avance. Nous avons décidé de mettre cet espace muséal à l'intérieur du site classé des palais royaux d'Abomey qui est un site classé patrimoine mondial de l'Unesco" a t-il déclaré.

Dans ce sens , "il faut des discussions techniques professionnelles mais aussi (tenir) compte de ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle de ce site. Le Bénin a eu ces discussions avec l'Unesco. Les études finales sont en cours d'achèvement et l'entreprise qui doit conduire à terme les travaux sera choisie incessamment. L'ouverture de ce musée est prévue pour la rentrée 2024" a poursuivi Alain Godonou. L'actuel gouvernement du Bénin compte booster le tourisme à travers la construction de ce musée et de bien d'autres. Il accorde une place de choix au développement de la culture dans son programme d'actions.