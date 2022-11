L’ancien président américain Donald Trump n’a toujours pas renoncé à son ambition de revenir à la Maison-Blanche. Profitant de sa participation à un rassemblement entrant dans le cadre des élections de mi-mandat à Sioux City dans l'Iowa, il est revenu sur le sujet et de façon assez explicite. L’ancien homme fort de la Maison-Blanche a clairement fait savoir qu’il serait candidat pour les prochaines élections américaines.

« Nous allons reprendre l’Amérique et surtout, en 2024, nous allons reprendre notre magnifique Maison-Blanche », a-t-il déclaré lors de ce meeting appelé « Save America ». « Soyez prêts, c'est tout ce que je peux vous dire », a-t-il poursuivi tout en martelant qu’il sera « très, très, très probablement » candidat à l'élection présidentielle de 2024. En face des partisans de sa formation politique, le milliardaire républicain indique qu’à l’issue du prochain scrutin, 2022 sera cette année où le parti républicain « reprendra le Congrès et le Sénat ».

"J'ai gagné deux fois"

Donald Trump est tout de même resté fidèle à ses idées sur la dernière élection présidentielle qui l’a évincé du pouvoir. Pour lui, il a perdu le scrutin à cause des fraudes dans la partie adverse. «Je me suis présenté deux fois. J'ai gagné deux fois, et j'ai fait beaucoup mieux la deuxième fois que la première, en obtenant des millions de voix de plus en 2020 qu'en 2016. Et même, en obtenant plus de voix que n'importe quel président en exercice dans l'histoire de notre pays, et de loin. », a-t-il réaffirmé évoquant les fraudes qui auraient eu lieu selon lui. Rappelons que tout ceci intervient dans un contexte où il fait l’objet de plusieurs judiciaires dans différents dossiers.