L'Union démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) est le dernier des six partis politiques à obtenir son récépissé définitif. C'était hier mercredi 16 novembre 2022. Avant cette formation politique, le précieux document avait déjà été remis au Bloc Républicain, à l'Up, le Renouveau, au Mpl, à la FCBE et au Moele-Bénin. Qu'est-ce qui justifie la délivrance tardive de ce récépissé à l'Udbn? La question a été posée Cyrille Djikui, l'un des responsables du parti. L'ancien bâtonnier, a tout de suite dégagé la responsabilité de l'Udbn. "Rien ne faisait le blocage à la dernière minute. Nous avons déposé un dossier et ils nous ont dit qu’il y avait des pièces qui manquaient. Nous nous sommes battus pour avoir ces pièces. Ce qu’on a déposé. C’est à la Céna d’étudier les dossiers. On n’a pas fait appel à l’Anip pour satisfaire nos dossiers (Udbn). Il y a des études de fond qui se font. Il y aurait eu un candidat dont les références de son Numéro d’identification personnel n’étaient pas justes. Ce n’est pas lui qui écrit les numéros sur ces documents. Donc, ce sont les responsables de l’Anip qui le font." a t-il expliqué au journal Le Matinal.

"La faute vous pouvez imaginer où elle se situe"

La Commission électorale aurait ensuite interpellé l'Agence nationale d'indentification des personnes (Anip) et celle-ci a "confirmé que ce Monsieur existe bien et a bel et bien un document ". "Ce n'est donc ni la faute du parti, ni celle du candidat" assure M Djikui. "La faute vous pouvez imaginer où elle se situe" a t-il poursuivi. Rappelons que la formation politique de Claudine Prudencio avait entre-temps consommé une fusion avec le Bloc Républicain. Mais le mariage n'a pas fonctionné. On a ensuite assisté à un divorce politique. Entre-temps, Jean-Baptiste Hounguè, un membre du parti du cheval blanc cabré (BR) est sorti de prison.

Il annonce en direct sa démission du Bloc Républicain sur un plateau de télévision et laisse entendre que sa coalition Bénin en Route rejoindra un autre parti de la mouvance. Quelques jours plus tard, Bénin en route adhère à l'Udbn. La formation politique qui se trouve ainsi renforcée va prendre son destin en main. "Nous avons réussi à nous remobiliser, à avoir d’autres adhésions, des forces qui nous ont rejoints. Nous avons réussi dans ce combat à préparer nos dossiers, à les déposer et à les faire valider. Vous comprenez donc ma joie" a déclaré Cyrille Djikui au journal Le Matinal. Au total 4 partis de la mouvance prendront part à ces élections à l'étape actuelle. Les deux autres se réclament de l'opposition. Il s'agit du Mouvement Populaire de Libération et de la Force Cauris pour un Bénin Emergent. Les Démocrates qui ont depuis, saisi la Cour constitutionnelle , espèrent avoir gain de cause.