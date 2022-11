Dans quelques jours, la planète football va rester scotcher aux téléviseurs et faire des pronostics sur les rencontres prévues dans le cadre de cette compétition. En effet, le 20 Novembre prochain, démarre le rendez-vous tant attendu par les fans de ce sport: la Coupe du Monde 2022 qui se tient cette année au Qatar. Cette compétition se tiendra dans un contexte particulier. Sauf revirement spectaculaire, cette messe du football se tiendra pendant que les forces russes et ukrainiennes s'affrontent sur le terrain avec des morts dans chaque camp. Ce mardi, le sommet du G20 démarre en Indonésie. Et c'est l'occasion toute trouvée pour le patron de FIFA(Fédération internationale de football association) pour lancer un appel.

Présent au sommet du G20 qui a démarré ce jour en Indonésie, le président de la Fédération internationale de football association (FIFA) Gianni Infantino a tenu a lancé un appel alors que la guerre en Ukraine qui a fait de nombreux morts dans chaque camp se poursuit actuellement au cours d’un déjeuner réunissant les dirigeants du G20 en Indonésie ce mardi. "Mon appel à vous tous, c’est de réfléchir à un cessez-le-feu temporaire d’un mois pour la durée de la Coupe du monde", a affirmé Gianni Infantino. Cet appel intervient quelques jours avant le démarrage de la compétition au cours de laquelle vont s'affronter les meilleurs équipes de notre planète qui doit démarrer le 20 Novembre prochain.