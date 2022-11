La guerre en Ukraine se poursuit. Depuis le début de l’offensive menée par le président russe Vladimir Poutine dans le pays, plusieurs de ses alliés se sont fait remarquer de par leur soutien. Au nombre de ces derniers, se trouve le président de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Outre les forces militaires de son pays qu’il a déployées en faveur de la Russie, l’homme avait envoyé ses trois fils sur le front, visiblement dans le but de prouver sa loyauté à son homologue russe. Ces derniers récemment revenus d’Ukraine sont : Eli âgé de 15 ans, Adam 14 ans et Ahkmat 16 ans. Cependant, dans une vidéo publiée dans les médias et relayée par le média français BFMTV, ils ne sont pas venus les mains vides.

« Nous n’avons pas réussi à ramener grand-chose d’autre »

Les trois fils de Kadyrov sont arrivés chez leur père avec des prisonniers de guerre. « Nous n’avons pas réussi à ramener grand-chose d’autre » ont-ils déclaré dans la vidéo. Le numéro un tchétchène s’adresse par la suite aux prisonniers en leur demandant ce pour quoi ils se sont battus. « Pour rien, hein » répond l’un d’entre eux. Se montrant bienveillant, Ramzan Kadyrov déclare : « donnez-leur de bons plats tchétchènes. Montrez-leur l’hospitalité tchétchène ». Notons que c’était au cours du mois d’octobre que le président tchétchène avait révélé son intention d’envoyer ses enfants au front, en Ukraine.

« Le temps est venu (pour eux) de s'illustrer dans une vraie bataille, et je ne peux que saluer leur détermination. Bientôt, ils partiront en première ligne et ils se trouveront dans les zones les plus difficiles de la ligne de contact » avait-il écrit sur son compte Telegram, selon le média français Le Figaro. Pour rappel, depuis le début de la guerre en Ukraine, les relations entre les présidents russe et tchétchène se sont renforcées. Toujours au cours du mois d’octobre 2022, Vladimir Poutine avait promu son homologue tchétchène au rang de colonel-général de l’armée russe. C’est Ramzan Kadyrov qui avait révélé l’information. Sur le réseau social Telegram, le président de la République russe de Tchétchénie avait écrit : « Le décret a été publié (…) Vladimir Vladimirovitch m’en a personnellement informé et m’a félicité ». Il avait aussi fait part de sa satisfaction en confiant être « immensément reconnaissant » pour la « haute appréciation de (ses) mérites ».