Les accusations de crime de guerre font de nouveau surface dans le conflit ukrainien. En effet, face à des journalistes, Beth Van Schaack, diplomate chargée de la justice pénale internationale au département d’État a dénoncé des « crimes de guerre systémiques » qui auraient été commis par la Russie. Selon cette responsable américaine, des éléments de preuves existent pour attester ces différentes accusations. Elle fait également savoir que, les hauts dirigeants russes pourraient être cités dans cette affaire.

"Nous disposons de preuves"

«Il est très difficile d'imaginer que ces crimes aient pu être commis sans que la responsabilité en incombe au plus haut de la chaîne de commandement », a-t-elle déclaré. « Nous disposons de preuves qui s'accumulent démontrant que cette agression s'est accompagnée de crimes de guerre systémiques commis dans toutes les régions où les forces russes ont été déployées », ajoute-t-elle. Ces différentes déclarations interviennent dans un contexte où les autorités judiciaires de l’Ukraine ont annoncé avoir identifié des sites de torture qui auraient été utilisés par les Russes.

Soldats russes exécutés...

Depuis quelques jours, la vidéo relative à l’exécution de certains soldats russes par l’Ukraine défraie tout de même la chronique. Les autorités russes ont dénoncé également un crime de guerre et ont promis faire feu de tout bois pour identifier et punir les coupables. Le ministère russe de la défense a dénoncé des actes qui sont assimilables à un crime de guerre. « Personne ne pourra présenter le meurtre délibéré et méthodique de plus de 10 soldats russes qui étaient immobilisés (...), avec des tirs directs dans la tête, comme une 'exception tragique. Ce meurtre brutal de prisonniers de guerre russes n'est pas le premier, ni le premier crime de guerre commis », avait déploré un communiqué du ministère russe.